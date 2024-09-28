Автомобиль протаранил ограждение и вылетел на тротуар в Пскове

10:28, 28 сентября 2024, ПАИ

Автомобиль протаранил дорожное ограждение и вылетел на тротуар в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии в Пскове 27-летняя водитель автомобиля Peugeot не справилась с управлением, протаранила ограждение и вылетела на тротуар.

В результате ДТП пострадала водитель. Она госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.