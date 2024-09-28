Автомобиль протаранил ограждение и вылетел на тротуар в Пскове
Автомобиль протаранил дорожное ограждение и вылетел на тротуар в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии в Пскове 27-летняя водитель автомобиля Peugeot не справилась с управлением, протаранила ограждение и вылетела на тротуар.
В результате ДТП пострадала водитель. Она госпитализирована в медицинское учреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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