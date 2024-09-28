Врач Фабер назвала меню для укрепления иммунитета осенью

11:18, 28 сентября 2024, ПАИ

Какие продукты нужно употреблять для укрепления иммунитета осень, рассказала врач-педиатр, аллерголог-иммунолог медицинской компании «ИНВИТРО Северо-Запад» Лариса Фабер, пишут «Известия».

По её словам, ключевую роль в формировании иммунитета играет именно еда. Это связано с тем, что из неё организм получает необходимые питательные вещества, помогающие ему бороться с болезнями. К таким веществам относятся витамины и микроэлементы, укрепляющие иммунную систему и стимулирующие её функционирование.

Лариса Фабер указала на то, что также важно употреблять белки, углеводы и здоровые жиры, которые обеспечивают организм необходимой энергией для противостояния ОРВИ, гриппу, COVID-19 и всем остальным инфекциям.

«Даже полезными продуктами не стоит злоупотреблять – всё нужно в меру. Эффект обеспечивается их регулярным разумным потреблением, а не большими объёмами», – предупредила врач.

Специалист также посоветовала, что нужно включить в осеннее укрепляющее иммунитете меню. В первую очередь – фрукты и овощи, богатые витамином C: киви, цитрусовые, кабачки и тыква. Также следует есть продукты с антибактериальными и антивирусными свойствами, такие как лук и чеснок, куркума и перец, и с витамином D – рыбу, молочные продукты и яйца.

Кроме того, важно включить в свой рацион пробиотики, способствующие здоровью и обогащению кишечника полезной микрофлорой. Они входят в йогурта, кефира, ряженки. Полезны и напитки с антиоксидантами: кофе, зелёный чай, матча.

В осеннее меню нужно включить в рацион орехи и семена, например миндаль и тыквенные семечки: они содержат необходимые витамины и минералы.

«Однако важно помнить, что укрепление иммунитета требует комплексного подхода, который включает как здоровые пищевые привычки, так и регулярную физическую активность, достаточный сон и управление стрессом. Если у вас есть какие-либо медицинские состояния или сомнения, обратитесь за консультацией к врачу», – добавила специалист.