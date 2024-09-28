«Котогалерея» открылась в Острове
Персональная выставка художественных работ заведующей отделом народного творчества Центра культуры «Юбилейный» Веры Севастьяновой «Котогалерея» проходит в Острове, пишет газета «Островские вести».
В экспозиции представлено около двадцати работ, выполненных гуашью в технике витража. На каждой из них можно увидеть кошек, котов и маленьких котят разных расцветок: рыжих, серых, белых, чёрных и даже красных. Каждая кошка тут, как и в жизни, со своим характером и настроением, понять которые можно по её глазам.
«В этих глазах отображается целый мир! Кажется, будто кошки смотрят на нас и о чём-то думают», – сказал один из посетителей.
У островичей выставка пользуется большим успехом. Посмотреть на представителей кошачьих на холстах приходят люди разных возрастов.
Все желающие увидеть лично работы островской мастерицы смогут это сделать до конца сентября.
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