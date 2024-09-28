Турнир по мини-футболу памяти тренера Анатолия Семёнова проходит в Пыталово

12:18, 28 сентября 2024, ПАИ

III турнир по мини-футболу 8x8 памяти тренера Анатолия Семёнова проходит в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».

В соревнованиях принимают участие четыре команды 2013-2014 годов рождения: академии «Зенит-Чемпионика» из Пскова и Петербурга, пыталовский «Юниор» и «Острович».

В стартовом матче турнира между хозяевами соревнований «Юниором» и гостями из Санкт-Петербурга ничья – 1:1.

Организовал мероприятие учитель физкультуры Белорусской средней школы, тренер по футболу Максим Тимофеев.

Перед стартом турнира с приветственным словом выступила заместитель главы администрации округа Полина Рубченя, а также супруга тренера Анатолия Семёнова, Елена Бойкова.

Перед игрой ребята также возложили цветы перед портретом тренера, в честь которого проводится турнир.

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