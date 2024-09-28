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Великолукский боксёр Мухаммад Шехов вошёл в топ-5 сильнейших по версии WBO

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов вошёл в топ-5 сильнейших по версии WBO, сообщил ПАИ пресс-секретарь СЗФО по боксу Олег Лаптев

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов вошёл в топ-5 сильнейших по версии WBO. Фото: официальное сообщество Мухаммада Шехова в соцсети «ВКонтакте»

Ранее он располагался на седьмом месте, но после победы над китайским спортсменом Жоном Ли поднялся на пятую строчку второго легчайшего веса.

Выше него только американец Пирс Элайджа, британец Деннис Макканн, филиппинец Карл Мартин и австралиец Сэм Гудман и, конечно же, абсолютный чемпион Наоя Иноуэ. Битву с японцем прямо сейчас Шехову не назначат, но вот с кем-то из первой четвёрки – вполне. Следующий бой многое определит в профессиональной карьере Шехова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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