Великолукский боксёр Мухаммад Шехов вошёл в топ-5 сильнейших по версии WBO

13:08, 28 сентября 2024, ПАИ

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов вошёл в топ-5 сильнейших по версии WBO, сообщил ПАИ пресс-секретарь СЗФО по боксу Олег Лаптев

Ранее он располагался на седьмом месте, но после победы над китайским спортсменом Жоном Ли поднялся на пятую строчку второго легчайшего веса.

Выше него только американец Пирс Элайджа, британец Деннис Макканн, филиппинец Карл Мартин и австралиец Сэм Гудман и, конечно же, абсолютный чемпион Наоя Иноуэ. Битву с японцем прямо сейчас Шехову не назначат, но вот с кем-то из первой четвёрки – вполне. Следующий бой многое определит в профессиональной карьере Шехова.

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