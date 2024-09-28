Псковичей приглашают на 50-й показ беби-спектакля «Большое космическое путешествие»

13:37, 28 сентября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на 50-й показ беби-спектакля «Большое космическое путешествие», который пройдёт в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Пьесу написал специально для спектакля популярный современный драматург Пётр Вяткин. Спектакль поставила Александра Ловянникова, режиссёр из Москвы, автор других беби-спектаклей в псковском театре – «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра». Она же придумала кукол, с которыми встретится в космосе герой-рассказчик.

К работе над музыкальным оформлением был приглашён композитор Игорь Ушаков, сотрудник музыкальной части Александринского театра и артист Большого театра кукол. Видеохудожник спектакля – мультипликатор Алексей Ермолаев.

«Это история про детскую мечту: когда мы маленькие, у нас нет никаких ограничений, и мы можем беззаботно мечтать. И иногда даже самые необычные наши мечты сбываются. Например, непрофессиональные космонавты уже летают в космос, а когда-то это было фантастикой. Пусть этот спектакль не только порадует малышей, но и напомнит взрослым о том, что любая мечта может сбыться, главное – верить в это», – отметила режиссёр Александра Ловянникова.

В спектакле задействованы два актёрских состава: Дарья Чураева и Алексей Ухов, а также Александра Кашина и Анатолий Кузьмин.