Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Гдове

13:57, 28 сентября 2024, ПАИ

Ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»









Всего на участие в ярмарке заявилось около 100 участников из Сланцев, Пскова, Плюссы и Гдова.

Сельхозпроизводители и фермеры представили цветы и саженцы малины, чёрной рябины, ежевики, груши, сливы, айвы, яблони. Также на ярмарке продавали овощи: картофель, морковь, свёклу, капусту и перцы, – а также мясную и рыбную продукцию. Для гостей и жителей города гдовские артисты организовали концертную программу.