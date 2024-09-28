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Общество

Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Гдове

Ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».

  • Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»

Всего на участие в ярмарке заявилось около 100 участников из Сланцев, Пскова, Плюссы и Гдова.

Сельхозпроизводители и фермеры представили цветы и саженцы малины, чёрной рябины, ежевики, груши, сливы, айвы, яблони. Также на ярмарке продавали овощи: картофель, морковь, свёклу, капусту и перцы, – а также мясную и рыбную продукцию. Для гостей и жителей города гдовские артисты организовали концертную программу.

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