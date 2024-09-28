Сквер благоустроили в Красногородске в рамках ФКГС

14:39, 28 сентября 2024, ПАИ

Сквер, в котором находится памятник «Скорбящая мать», в Красногородске благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды. Об этом пишет районная газета «Заря».

В 2023 году во время онлайн-голосования данная общественная территория набрала наибольшее количество голосов.

В сквере, согласно проекту, покрыли тротуары бетонной плиткой, организовали освещение, установили бордюрный камень и бетонное основание, а кроме того, поставили две дополнительные скамьи.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».