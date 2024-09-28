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Спорт

Чемпионат памяти ветерана спорта Сергея Герасимова прошёл в Порховском районе

Четвёртый открытый чемпионат Порховского района по бегу на средних и длинных дистанциях, посвящённый памяти отличника физической культуры и спорта РФ, ветерана спорта Сергея Леонидовича Герасимова, прошёл на городском стадионе Порхова сегодня, 28 сентября. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

Фото: газета «Порховский вестник»

В спортивном мероприятии приняли участие дочь Сергея Александра Герасимова с мужем и внуки Леонид и Матвей, которые участвовали в забегах. Четырёхлетний Матвей стал самым маленьким участником чемпионата.

Участники из Порхова, Дедовичей, Пскова, Великих Лук, Острова, Санкт-Петербурга соревновались в беге на 200, 300, 400, 800 метров, на три и пять километров.

Победители и призёры чемпионата награждены медалями и грамотами. Памятные кубки вручили победителям в старшей возрастной категории.

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