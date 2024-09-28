Об отопительном сезоне, обращении с ТКО, возведении домов и «Чистой воде» – в интервью с руководителем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области

22:49, 28 сентября 2024, ПАИ

Справляется ли с работой временный регоператор по обращению с ТКО в Псковской области, как идёт строительство экотехнопарка, готов ли регион к отопительному сезону и каковы сегодня перспективы стройотрасли Псковской области – об этом и многом другом рассказала врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Мусорный вопрос

– Главная коммунальная тема этого года – прошедший мусорный коллапс. Сейчас у нас временный оператор по обращению с ТКО. Как оцениваете его работу?

– Новый региональный оператор – компания «Экогрупп» – завершает комплектование штата, остался только юридический блок. Вывоз ТКО обеспечен на 100 %. Ещё не вся техника, которая закуплена предприятием в лизинг, поступила в регион, ожидаем поставку ещё четырёх единиц, а на сегодня у них 54 машины. Всего же их 96 за счёт привлечённых перевозчиков. График вывоза соблюдается, заключаются договоры с юридическими лицами, с собственниками индивидуальных контейнеров. Отдельно хочу сказать, что компания осуществляет свою деятельность за счёт тарифа, и очень важно своевременно оплачивать квитанцию, чтобы работа компании была стабильной.

– Вывоз мусора – работа тяжёлая. Очевидно, что есть текучка кадров.

– Текучки кадров нет. Во всяком случае, региональный оператор об этом не заявлял. По поручению губернатора уровень заработной платы водителей-операторов был заявлен достойный – 100 тысяч рублей, поэтому штат укомплектован на 100 %.

– Есть ли проблемы с заключением договоров с юридическими лицами?

– Нет, потому что база юридических лиц была частично передана предыдущим оператором, также «Экогрупп» обращался за помощью в налоговую службу, чтобы эту базу расширить.

– Статус временного оператора даётся на 11 месяцев. Есть ли шанс, что компания получит постоянный статус?

– По закону постоянный оператор определяется в рамках конкурсного отбора, комитет уже готовит конкурсную документацию. Но шанс, конечно, есть.

– Будут ли другие участники на конкурсе? Очевидно, что компания, которая уже работает на рынке, имеет некоторые преимущества.

– К нам никто больше не приходил, не спрашивал. Но, безусловно, раз это конкурсный отбор, могут быть операторы из других субъектов, что предусмотрено законодательством. Но мне кажется, что сегодня у оператора стабильная ситуация, большая материально-техническая база. У него есть много преимуществ, которые позволят выиграть в конкурсе.

– Все пристально следят за строительством экотехнопарка. Как часто представители вашего комитета бывают на стройплощадке? Успевает ли подрядчик по срокам?

– Представители комитета периодически выезжают на площадку и сами, и с замгубернатора Игорем Шатурным, и с губернатором области Михаилом Ведерниковым. На объекте ежедневно трудится около 100 человек и 25 единиц техники. В основном корпусе сортировки уже ведутся работы по установке колонн, закуплено всё необходимое оборудование и строительные материалы. Завершены фундаментные работы. Мы ожидаем ввод объекта в эксплуатацию в первом квартале 2025 года, так что работы будут продолжаться и зимой.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

















































































– Как складываются отношения нынешнего оператора с владельцами и арендаторами мусорных полигонов? В период мусорного коллапса камнем преткновения были долги предыдущего оператора.

– Все полигоны, работавшие до смены оператора, продолжают свою деятельность. Их сейчас на территории Псковской области 12. Порховский значительно сократил приём отходов. Как только исчерпаются его последние ресурсы, он должен закрыться, а арендатор обязан полигон рекультивировать. Из Пскова и Псковского района отходы принимают небольшие полигоны трёх ближайших муниципалитетов. Островский полигон задействован для покрытия потребности северной зоны. Также построена площадка временного накопления в Палкинском районе, на которой возможно размещение отходов сроком до 11 месяцев. Её не эксплуатируют, нам пока достаточно имеющихся возможностей. Это резервный объект на случай кризисных ситуаций по мере заполняемости полигонов.

– Все 12 полигонов должны будут закрыться после ввода в строй экотехнопарка, ведь необходимость в них исчезнет?

– Нет. Они могут осуществлять свою деятельность, если позволяет проектная мощность и есть лицензия. Ввод экотехнопарка даст возможность перенаправить потоки ТКО именно туда. А на полигоны можно вывозить коммерческий мусор.

– Хватит ли мощности экотехнопарка на всю область? И тарифы, видимо, будут меняться, ведь Палкино далековато от южных районов.

– Мощности экотехнопарка рассчитаны на приём ТКО со всей области.

Ещё рассмотрим вопрос о строительстве мусороперегрузочных станций, которые позволят сокращать логистическое плечо. Там будут сгружаться мусоровозы, и затем большие машины вывезут ТКО в экотехнопарк. Речь не идёт о появлении новых свалок, это просто дополнительное звено в логистике.

Магический рубильник

– Готов ли магический рубильник системы ЖКХ, включающий отопление?

– Готовность всех объектов ЖКХ к предстоящему сезону – более 83 %, осталась бумажная работа с актами – и работа будет завершена на 100 %. Глобальных проблем нет. Каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение о сроках подачи тепла. Главное, чтобы все объекты были готовы.

– Всегда бывает: включат батареи – народ кричит: «Отключите, жарко!» Не включат – «Включите скорее, мы замерзаем». В прошлом году глава Пскова Борис Елкин нашёл изящный ход – устроил голосование. Может, распространить этот опыт и на другие муниципалитеты?

– Согласна, ведь таким образом получим мнение жителей, что является основополагающим в этом вопросе. Практика неплохая.

– Недавно Псковские тепловые сети разразились в паблике упрёками, что управляющие компании вообще не готовы, ничем не занимаются. Там есть проблемы?

– Думаю, что это были ритуальные сезонные заявления. Сегодня глобальных проблем, которые управляющие компании не могут решить, нет.

– А какой муниципалитет самый отстающий?

– Ничего критичного, все плюс-минус на одном уровне. По состоянию на 18 сентября в некоторых муниципалитетах сданы не все документы, а это важно, потому что ряд документов говорит именно о техническом состоянии котельных, сетей и всего прочего. Где-то ещё не проведены обследования и не выданы заключения.

– У некоторых муниципалитетов были проблемы с заключением контрактов на поставку топлива. При наступлении адских холодов топливо очень быстро заканчивалось, и взять его было неоткуда. Как с этим сейчас?

– Практически во всех муниципалитетах подготовлены нормативные запасы топлива, все необходимые контракты заключены. Запасы обеспечены, наверное, на 80 %. Общий областной рубильник на 100 % ещё не готов, но время ещё есть.

Строим и строить будем

– Президент Владимир Путин говорил, что в этом году в жилищном строительстве у России просто грандиозный успех, такого никогда не было. Может ли похвастаться этим и Псковская область?

– По-прежнему строительство жилья у нас идёт высокими темпами. В рамках указа президента для Псковской области ежегодно устанавливаются показатели ввода жилья на текущий год: в нынешнем году – 306 000 квадратных метров. К 1 сентября уже введено 242 000 квадратных метров, это 80 % от показателя. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в целом в регионе рост составил 20 %, в сфере индивидуального жилья – 25 %. Рекордный рост для нашего региона.

– Цены на стройматериалы выросли колоссально. Процентные ставки кредитования тоже подпрыгнули вверх. Откуда в стройиндустрии деньги?

– Цены на жильё тоже соответствующие. Застройщики продают квартиры, зарабатывают деньги, продолжают развивать стройку, привлекая кредитное финансирование в том числе. Оказывается поддержка развитию многоквартирного строительства. Например, в 2023 году в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития были привлечены федеральные ресурсы, за счёт которых удалось построить в микрорайоне Борисовичи сети водоотведения, водоснабжения, газоснабжения. Также реализуется масштабный проект строительства 18 километров кольцевого водопровода, который тоже направлен на развитие жилищного строительства. Есть инструменты, которые помогают застройщикам сэкономить на таких дорогостоящих вещах.

– В этих рекордных цифрах львиную долю составляет индивидуальное жилое строительство.

– Всё верно. Это напрямую связано с сельской ипотекой. Плюс ещё господдержка молодых семей. В программе для молодых семей ставка, по-моему, была на уровне 6 %. С июля стала более точечной, немного сузили категории граждан, которые могут на неё претендовать. Ну и сельская ипотека действует вроде как до конца этого года.

– Ставка Центробанка растёт, кредиты дорожают, господдержка ипотеки вроде сокращается. Что ждёт наш строительный сектор в таких условиях?

– Определённые риски есть. Но я уверена, Правительство РФ примет ряд мер для развития строительной отрасли, потому что цели и задачи никто не отменял. Найдут иные механизмы, иные источники – и стройка будет развиваться. И спрос есть. Разговаривала с «Псковжилстроем», каков сегодня спрос с учётом текущей ситуации, сказали: всё распродано.

– Что насчёт жилья для детей-сирот?

– В 2023 году жильём было обеспечено 117 детей-сирот, на сегодняшний день – 132, до конца года планируется ещё 13. С 2022 года в Пскове реализуется проект строительства новых домов для таких детей, и в начале этого года 45 человек были обеспечены новым жильём.

– Эта программа будет продолжаться?

– Да, мы уже заключили соглашение с Минстроем России на следующий год. Это приоритетная категория, которую будем поддерживать исходя из бюджетной обеспеченности.

– Как оцениваете эффективность работы Фонда капремонта Псковской области?

– В целом положительно. Краткосрочные планы текущего года выполнены примерно на 50 %. По региональной программе с 2016 по 2023 год выполнение краткосрочных планов постоянно держится на уровне 99 %. Отремонтировано чуть более 1 500 многоквартирных домов.

Есть и ряд проблем. В первую очередь собираемость взносов, к сожалению, держится на уровне 87 %. И это большая проблема, ведь единственный источник средств для реализации программы капремонта домов – взносы собственников помещений. Но фонд и в этом направлении работу проводит: уже взыскано более 220 миллионов рублей просроченной дебиторской задолженности. Также фонд работает в судебном и досудебном порядке, ведёт претензионную работу, предоставляет гражданам рассрочку для погашения задолженности.

Красота вокруг нас

– В нашем регионе реализуется огромное количество проектов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Как идут дела в этом году и что будет в следующем?

– Практически на всех территориях работы либо закончены, либо находятся в завершающей стадии. Всего таких территорий было 38, 32 проекта завершено. Для сквера возле гостиницы «Рижская» разрабатывается проект, в следующем году начнутся работы.

На 2025 год ещё пока нет перечня территорий, потому что они отбираются по итогам рейтингового голосования. Сейчас местная администрация собирает предложения жителей, потом будут общественные обсуждения всех территорий. И по их результатам составят перечень на будущий год.

Чистая вода

– Не так давно губернатор осматривал строительство очистных сооружений в Гдовском районе. На какой стадии этот проект?

– Все работы, предусмотренные проектом, полностью выполнены. «Россети» на этой неделе завершают подключение объектов к электричеству, и мы сможем уже выходить на пусконаладочные работы. В этом году очистные сооружения обязательно вступят в строй.

– Как реализуется проект «Чистая вода»?

– На этот год запланировано завершение четырёх объектов в рамках этого федерального проекта: очистные сооружения в Плюсском районе, работы в Порховском и Печорском районах. Станция умягчения воды в Пскове введена как объект строительства. Сейчас идут пусконаладочные работы, регулирующие мягкость воды, ликвидируются замечания. Затем предстоит ввод в промышленную эксплуатацию.