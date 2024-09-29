Один человек пострадал в результате ночного ДТП в Великих Луках

09:24, 29 сентября 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей – Daewoo Nexia и Hyundai Accent – произошло у дома № 127 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал один человек. Он был госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.