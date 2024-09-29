Александр Котов: Псковское машиностроение занимает сильные позиции на отечественном рынке

10:03, 29 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса Псковской области с профессиональным праздником – Днём машиностроителя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Машиностроение – отрасль, которая придаёт особый импульс развитию региональной экономики и росту высокотехнологичных производств на территории области, подчеркнул Александр Котов.

«Псковское машиностроение занимает сильные позиции на отечественном рынке. Проведена глобальная модернизация производственных мощностей, создан промышленный электротехнический кластер, сконцентрировавший производственные и интеллектуальные ресурсы, а также накопленный в прошлые годы уникальный региональный опыт в сфере электротехнического машиностроения», – отметил спикер областного Собрания.

Сегодня псковские машиностроители ориентированы на программу импортозамещения и расширение ассортимента продукции в соответствии с потребностями экономики, на внедрение инноваций, повышение экологичности производств, подготовку собственных высококвалифицированных кадров, заметил политик.

«От всей души желаю псковским машиностроителям дальнейшего развития и достижения всех поставленных целей. Благодарю за добросовестный труд на благо региона и страны!» – заключил Александр Котов.