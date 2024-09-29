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Общество

Псковичи не поддерживают идею сокращения срока обучения в школе

Большинство жителей Пскова, в том числе родители школьников, не согласны с идеей сократить срок обучения в школе. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Пскова

Помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.

Однако опрос SuperJob показал, что шесть из десяти псковичей не поддерживают эту идею. Они считают, что даже в возрасте 17 лет многие абитуриенты не осознают всей ответственности и не знают, чего хотят от жизни. Кроме того, по мнению опрошенных, дети ещё не готовы к взрослой жизни, а увеличение срока обучения способствует повышению уровня их образованности. Среди родителей школьников против инициативы высказались 60 % респондентов.

Мужчины чаще, чем женщины, высказывались против сокращения срока обучения: 61 и 57 % соответственно. Больше всего противников этой инициативы среди жителей Пскова в возрасте от 35 до 44 лет – 63 %.

Идею сократить срок получения среднего полного общего образования поддерживают 29 % экономически активного населения и столько же родителей школьников. Вот их основные аргументы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие», «Один или два года явно лишние», «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой».

Сторонники идеи Владимира Мединского чаще всего предлагают вернуться к десятилетнему сроку обучения.

Каждый десятый опрошенный не смог оценить инициативу: «Идея Мединского не приведёт к реальным результатам и более качественной и ранней адаптации школьников в профессиональной подготовке».

Чаще всего недоумение по поводу высказывания помощника президента выражали псковичи 35-44 лет (16 %). Среди опрошенных этой возрастной группы много родителей школьников. Больше всего вопросов к инициативе у жителей Пскова с зарплатой от 100 тысяч рублей (15 %): «Это получается, год детства забрать у ребёнка».

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