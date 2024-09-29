За обеспечение демократии и развитие общества поблагодарил избиркомы Александр Котов

10:24, 29 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил членов избирательных комиссий, сотрудников аппаратов и ветеранов избирательной системы с Днём избирательных комиссий в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Возможность избирать и быть избранным в органы власти всех уровней является одним из основополагающих конституционных прав граждан. Деятельность избирательных комиссий способствует её реальному воплощению через обеспечение честности и прозрачности избирательного процесса, отметил Александр Котов.

«Выборная кампания – это всегда серьёзный период, насыщенный конкурентной борьбой и сильными эмоциями. Безусловно, эти условия требуют от членов и сотрудников избиркомов не только профессиональной компетенции, но и беспристрастности. Каждый шаг и каждое решение должны основываться на букве закона и не оставлять места сомнениям в справедливости», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Он также отметил ещё одно важное направление деятельности областной избирательной комиссии – нормотворчество. «Во взаимодействии с Собранием депутатов вы работаете над совершенствованием избирательного законодательства, что очень важно для актуализации и улучшения избирательного процесса и всей выборной системы», – подчеркнул Александр Котов и поблагодарил работников избиркомов за труд, который направлен на обеспечение демократии и развитие общества.