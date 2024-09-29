Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Псковском районе

10:47, 29 сентября 2024, ПАИ

Пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Портянниково Псковского района сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Форд Фокус». За рулём находился 36-летний житель Пскова в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.