Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Псковском районе
Пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В деревне Портянниково Псковского района сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Форд Фокус». За рулём находился 36-летний житель Пскова в состоянии алкогольного опьянения.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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