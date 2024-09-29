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Общество

До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 30 сентября. Погода прогнозируется без существенных осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.

До +16 градусов прогнозируется в Псковской области 30 сентября. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северных и северо-восточных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +11 до +16 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

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