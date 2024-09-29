До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 30 сентября. Погода прогнозируется без существенных осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер северных и северо-восточных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +11 до +16 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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