Самокатчик учинил ДТП на Рижском проспекте в Пскове
17-летний юноша на электросамокате, не убедился в безопасности движения и совершил столкновение с автомобилем Renault. ДТП произошло у дома №62 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Самокатчик от госпитализации отказался.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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