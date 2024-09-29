Самокатчик учинил ДТП на Рижском проспекте в Пскове

12:43, 29 сентября 2024, ПАИ

17-летний юноша на электросамокате, не убедился в безопасности движения и совершил столкновение с автомобилем Renault. ДТП произошло у дома №62 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Самокатчик от госпитализации отказался.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.