Художник из Санкт-Петербурга подарил свои работы Псковскому музею-заповеднику

13:27, 29 сентября 2024, ПАИ

Известный художник, член правления Санкт-Петербургского творческого союза художников Виктор Сиренко сделал щедрый подарок Псковскому музею-заповеднику. Он передал в дар музею свои работы, которые посвящены русским классикам: А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю и другим. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Псковичам хорошо знакомо творчество Виктора Сиренко: он неоднократно участвовал в выставках в Псковском музее-заповеднике и на других площадках города. Работы художника, скульптуры «Видящие могут сказать» и «За звездой» теперь представлены в постоянной экспозиции картинной галереи», – подчеркнули в пресс-службе.

Виктор Сиренко работает в различных видах и техниках изобразительного искусства. Графика – одна из сфер его интересов. В 2024 году автор подарил Псковскому музею более двадцати графических листов, выполненных в технике монотипии.

В этой технике печати краска наносится на гладкую поверхность, а затем с неё делается оттиск изображения на бумаге. Рисунок создаётся на внешней стороне листа при помощи карандаша или другого инструмента, который оставляет рельефные следы. Каждый штрих, каждое касание бумаги кончиками пальцев отпечатывается на листе там, где красочный слой соприкасается с поверхностью. От силы нажима зависит яркость линий и насыщенность растушёванных участков. Таким образом, каждый рисунок уникален и несёт в себе отпечаток руки автора.

Среди работ, переданных в дар музею, есть листы из разных серий: автопортрет, абстракция, ню. Также в коллекцию вошли произведения, посвящённые русским классикам А. С. Пушкину и Н. В. Гоголю, созданные в 2022–2024 годах.

Работы, посвящённые образам классиков русской литературы, А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, которые высоко ценили литературные таланты друг друга, выполнены автором с ноткой иронии.

«Листы с изображением Гоголя пронизаны особым мистическим настроением. Особенно выделяется загадочный портрет писателя со склонённой головой. Рядом с ним стоит неопределяемое существо – своеобразное alter ego гениального и глубоко страдающего человека», – подчеркнули сотрудники пресс-службы.

На листах тонкой бумаги тёплого песочного оттенка с помощью линий, штрихов и мягких растушёванных пятен рождаются оригинальные и убедительные образы. Они отсылают то к эстетике японской гравюры, то к живым линейным рисункам Матисса и Модильяни.

Напомним, Виктор Сиренко – известный художник, член правления Санкт-Петербургского творческого союза художников и председатель секции декоративно-прикладного искусства. Его работы были представлены на многих российских и зарубежных выставках.

Работы Виктора Сиренко хранятся в музеях России и за рубежом, а также в частных коллекциях Европы, Японии, Америки и Австралии.