Пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе

13:39, 29 сентября 2024, ПАИ

Женщина-водитель, управляя автомобилем Kia Rio, на закруглении дороги не справилась с управлением транспортным средством, в результате её машина съехала в канаву и опрокинулась. ДТП произошло на 18-м километре автодороги Новоржев – Опочка в Новоржевском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал пассажир. От госпитализации он отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.