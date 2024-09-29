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Происшествия

Пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе

Женщина-водитель, управляя автомобилем Kia Rio, на закруглении дороги не справилась с управлением транспортным средством, в результате её машина съехала в канаву и опрокинулась. ДТП произошло на 18-м километре автодороги Новоржев – Опочка в Новоржевском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал пассажир. От госпитализации он отказались.

  • Пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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