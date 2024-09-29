Великолучан приглашают на службу в органы внутренних дел

13:55, 29 сентября 2024, ПАИ

Несколько вакансий открыто в полиции Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требуются сотрудники на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава: старший паспортист регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции, полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы, полицейский-водитель отдельной роты патрульно-постовой службы, ведущий юрисконсульт правового направления, младший специалист по финансовой работе (бухгалтерия), младший инспектор – кинолог (центр кинологический службы).

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, отсутствие судимости, годность по состоянию здоровья для службы в органах внутренних дел, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, возраст не старше 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.

Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел: право на пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги (в пенсионный стаж также входит служба в Вооружённых силах РФ и учёба на дневных отделениях учебных заведений), специальный воинский учёт для сотрудников ОВД, ежегодный оплачиваемый отпуск – 40 календарных дней, есть дополнительные отпуска.

Также сотрудникам предоставляются путёвки в санатории и дома отдыха МВД России и возможность получить бесплатное юридическое образование по заочной форме обучения.

По всем вопросам трудоустройства можно обращаться в подразделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки (улица Комсомольская, 14, кабинет № 322), а также по телефону 3-02-41 (отдел кадров). Резюме направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru.