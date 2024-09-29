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Эксперт назвал симптомы сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность возникает при различных сердечно-сосудистых заболеваниях и проявляется в снижении способности сердца перекачивать необходимый объём крови. Это может привести к отёкам ног и внутренних органов, а также вызывать одышку и быструю утомляемость, сообщил «Газете.Ru» руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Сергей Терещенко.

После любого сердечно-сосудистого заболевания может развиться сердечная недостаточность, подчеркнул эксперт. Например, инфаркт миокарда.

«Когда он происходит у человека, поражается какой-то участок сердечной мышцы и на этом месте образуется некроз, который в последующем замещается соединительной тканью, образуется рубец», – отметил Сергей Терещенко и уточнил, что из-за этого участок мышцы перестаёт участвовать в сокращении, он не работает.

«Другая часть миокарда берёт на себя эту функцию, но через некоторое время и эта ткань истощится, произойдёт расширение левого желудочка», – объяснил врач.

Из-за того, что сердце не может перекачать достаточное количество крови (это называется сердечный выброс), происходит застой крови перед сердцем, что вызывает отёки.

Из-за недостаточного сердечного выброса в ткани и органы поступает мало кислорода, поэтому появляются одышка и быстрая утомляемость. Кровь, которая поступает в левую часть сердца, застаивается в лёгких, из-за чего становится трудно дышать, появляется одышка. А кровь, поступающая в правую половину сердца, вызывает застой жидкости в других частях тела, например в печени и ногах, рассказал врач.

Как правило, при сердечной недостаточности наблюдается и левожелудочковая, и правожелудочковая недостаточность.

Как правило, первоначально поражается левый желудочек, потому что на него приходится основная работа: нужно перекачать кровь в артериальную систему. Затем присоединяется поражение правых отделов сердца, заключил специалист.

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