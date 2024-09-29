Полицейские разыскивают без вести пропавшего 82-летнего мужчину в Пскове

14:54, 29 сентября 2024, ПАИ

Полицейские разыскивает Илью Строчкова, родившегося в 1942 году. Он родился в Суровикинском районе Волгоградской области, проживал в Пскове и пропал без вести 23 июня, его местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина, пропавший без вести, был одет в синюю спортивную кофту с тремя цветными полосами – белой, синей и тёмно-синей – и надписью FILA. Также на нём были чёрные брюки, камуфлированная кепка и кроссовки на чёрных шнурках с элементами белого цвета. С собой у мужчины были ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170–175 см, нормальное телосложение, волосы короткие, седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Строчкова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.