Концерт «Наша Родина – Россия» проходит в Пскове
Концерт-презентация «Наша Родина – Россия» ко Дню зарождения российской государственности проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
На сцене выступает заслуженный коллектив народного творчества – камерный хор «Кант» (Великие Луки) под руководством Юлии Штонды.
Ранее сообщалось, что в программе концерта прозвучат хоровые миниатюры русских классиков: М. П. Мусоргского, В. С. Калинникова, Г. В. Свиридова, а также современных композиторов: Ю. А. Евграфова, В. С. Ходоша и других.
Концертмейстер – Елена Войтушко. Ведущий концерта – Игорь Чучалов.
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