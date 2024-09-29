Псковичка вошла в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»

16:17, 29 сентября 2024, ПАИ

Работник дошкольного образования из Псковской области вошел в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В Московской области подвели итоги первого тура заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Музыкальный руководитель детского сада «Золотой петушок» Тямшанской гимназии Псковского района Ольга Павленко вошла в число 15 лауреатов, и теперь продолжит конкурсные испытания во втором туре заключительного этапа.

Победителем станет педагог, набравший наибольшее количество баллов в первом и втором турах заключительного этапа конкурса. Призерами конкурса будут признаны четыре лауреата, занявшие в рейтинговом списке со второго по пятое место.