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Общество

Псковичка вошла в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»

Работник дошкольного образования из Псковской области вошел в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство просвещения Российской Федерации

В Московской области подвели итоги первого тура заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Музыкальный руководитель детского сада «Золотой петушок» Тямшанской гимназии Псковского района Ольга Павленко вошла в число 15 лауреатов, и теперь продолжит конкурсные испытания во втором туре заключительного этапа.

Победителем станет педагог, набравший наибольшее количество баллов в первом и втором турах заключительного этапа конкурса. Призерами конкурса будут признаны четыре лауреата, занявшие в рейтинговом списке со второго по пятое место.

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