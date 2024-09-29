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Сотрудники регионального УФСИН в составе команды ФК «Псков» стали чемпионами Псковской области по футболу

В Пскове с 27 по 28 сентября прошёл чемпионат Псковской области по футболу среди мужских команд. Соревнования проводились в формате 8х8 на стадионе «Машиностроитель». Победителем регионального чемпионата стала команда футбольного клуба «Псков». В её состав вошли сотрудники уголовно-исполнительной системы: Артём Лаврентьев (аппарат управления), Кирилл Рудаков (отдел по конвоированию) и Александр Васильев (СИЗО-1). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники регионального УФСИН в составе команды ФК «Псков» стали чемпионами Псковской области по футболу. Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Всего в чемпионате приняли участие восемь команд из Псковской области. По правилам они были разделены на две группы, игры в которых прошли в один круг. Две лучшие команды из каждой группы вышли в полуфинал турнира. Затем состоялись финальные матчи за бронзовую медаль и за первое место.

На групповом этапе команда ФК «Псков» одержала три победы. Она выиграла у «Себежа» со счётом 7:0 и у «Старта» (г. Пыталово) – 4:0. Только команде «Синие Стрелы» удалось забить гол в ворота противника, игра завершилась со счётом 3:1.

В полуфинале «Псков» обыграл футболистов из Великих Лук со счётом 2:0, а в финале выиграл у псковской команды «Интер» в серии пенальти. Таким образом, футбольный клуб «Псков» стал чемпионом Псковской области по футболу в формате 8х8.

Победа в областном чемпионате дала команде футбольного клуба «Псков», в состав которой входят сотрудники УФСИН России по Псковской области, путёвку на финальную стадию чемпионата России. Он пройдёт в ближайшее время в Сочи.

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