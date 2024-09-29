Псковичей приглашают на экскурсии в музей истории милиции

17:53, 29 сентября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают посетить музей истории милиции, где постоянно функционирует выставка, посвящённая истории органов внутренних дел Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В экспозиции музея представлено более тысячи предметов, включая форменное обмундирование сотрудников, правительственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, боевые реликвии и другие артефакты, иллюлстрирующие борьбу с преступностью в регионе.

Узнать подробности и записаться на экскурсию псковичи могут по телефонам (8 8112) 59-35-75 или 59-35-59. Музей находится в Пскове по адресу улица Инженерная, дом 96.