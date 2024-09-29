ФК «Луки-Энергия» на своём поле обыграл московский «Спартак-2»

18:12, 29 сентября 2024, ПАИ

ФК «Луки-Энергия» на своём поле обыграл московский «Спартак-2» со счётом 2:1, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

В первом тайме счёт открыли гости – мяч забил Абдулло Джебов. Во втором тайме великолучане отыгрались усилиями Михаила Майбороды, который забил мяч на 68-й минуте встречи. Решающий гол забил Никита Поляков.

«Спартак-2» на момент встречи занимал второе место в таблице. Великолучане, в свою очередь, временно вышли на 12-е место.