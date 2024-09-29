Ребёнок пострадал в результате ДТП во дворе многоквартирного дома в Псковском районе
В Псковском районе, на улице Крестки, у дома №3А, водитель автомобиля Kia допустил наезд на ребёнка, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, дети выбежали из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП пострадал девятилетний ребенок.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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