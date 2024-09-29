В Пскове требуются волонтёры для помощи в заготовке материала на пошив спальных мешков
В Пскове требуются волонтёры для помощи в заготовке материала на пошив спальных мешков, сообщается в группе «Доброволец Псковкой области» в соцсети «ВКонтакте».
Спальные мешки предназначены для последующей отправки военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Добровольцы могут помочь в создании заготовок для спальных мешков: намеловке и накалыванию основы на утеплитель.
За подробностями можно обратиться по номеру: +79319010082.
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