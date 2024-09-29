В Пскове требуются волонтёры для помощи в заготовке материала на пошив спальных мешков

19:13, 29 сентября 2024, ПАИ

В Пскове требуются волонтёры для помощи в заготовке материала на пошив спальных мешков, сообщается в группе «Доброволец Псковкой области» в соцсети «ВКонтакте».

Спальные мешки предназначены для последующей отправки военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Добровольцы могут помочь в создании заготовок для спальных мешков: намеловке и накалыванию основы на утеплитель.

За подробностями можно обратиться по номеру: +79319010082.