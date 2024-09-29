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Общество

Псковичка стала участницей научно-практической конференции психологической службы МЧС России

Заместитель начальника отдела медицинского и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Псковской области Татьяна Шелгунова стала участницей научно-практической конференции психологической службы МЧС России. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В мероприятии участвовали более 120 специалистов психологической службы из всех субъектов России. Темой обсуждения стала «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика».

Также, в рамках конференции прошли заключительные этапы конкурсов «Лучший психолог МЧС России» и «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки в системе МЧС России» в 2024 году.

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