Псковичка стала участницей научно-практической конференции психологической службы МЧС России

19:34, 29 сентября 2024, ПАИ

Заместитель начальника отдела медицинского и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Псковской области Татьяна Шелгунова стала участницей научно-практической конференции психологической службы МЧС России. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В мероприятии участвовали более 120 специалистов психологической службы из всех субъектов России. Темой обсуждения стала «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика».

Также, в рамках конференции прошли заключительные этапы конкурсов «Лучший психолог МЧС России» и «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки в системе МЧС России» в 2024 году.