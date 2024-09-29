Более тысячи цитат псковского писателя Валентина Курбатова собрали волонтёры за три года

19:48, 29 сентября 2024, ПАИ

Итоги третьей волны общественного проекта «Цитаты из Курбатова» подвели в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. В течение мая и июня текущего года все желающие могли принять участие в проекте. Волонтёры приходили в кабинет В.Я. Курбатова областной библиотеки или работали удаленно, выявляли высказывания для внесения в будущий цитатник, сообщили в пресс-службе библиотеки.

В итоговый сборник 2024 года вошло 400 цитат из пяти книг: «Батюшки мои», «Уходящие острова», «Нечаянный портрет», «Перед вечером, или Жизнь на полях», «Бегущая строка». За три годы работы в рамках проекта волонтёрами было собрано более тысячи цитат из 16 произведений Валентина Курбатова.

В текущем году к проекту присоединилось рекордное количество волонтёров – более 30 человек из 21 субъекта Российской Федерации: из Пскова и Москвы, Иркутской, Волгоградской, Тюменской, Челябинской областей, Алтайского края, республик Башкортостан, Татарстан Чувашия и других регионов.