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Учебно-тренировочные сборы по подготовке к ВсОШ по истории пройдут в Пскове

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по истории пройдут в Псковском государственном университет. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Мероприятия состоятся с 28 октября по 2 ноября в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» с целью подготовки школьников к муниципальному и региональному этапам олимпиады. Организатор – Центр олимпиадного движения Северно-Западного федерального округа ПсковГУ.

Участники сборов поучаствуют в лекциях, получают консультации с экспертами, мастер-классы, разборы эссе, мастер-классы и учебные экскурсии. Кроме того, ребята разработают и защитят проекты.

В числе преподавателей, которые будут заниматься с ребятами на очных сборах, члены жюри регионального и заключительного этапов ВсОШ по истории: профессор кафедры истории России XIX века - начала XX века МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук, доцент Федор Гайда, младший научный сотрудник научно-образовательного центра олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ Никита Дешевых, старший преподаватель кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Ильяшенко, методист по музейно-образовательной деятельности отдела образовательных проектов и мероприятий ФГБУК «Государственный исторический музей» Кирилл Никольский.

Напомним, Центр олимпиадного движения в ПсковГУ создан на основе сетевого взаимодействия с центрами олимпиадной подготовки и университетами Северо-Западного федерального округа. Структура сформирована в рамках реализации программы «Приоритет 2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.

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