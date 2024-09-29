В день рождения Валентина Курбатова состоялись посвященные критику экскурсии по Пскову

20:50, 29 сентября 2024, ПАИ

Тематические экскурсии по Пскову, приуроченные к 85-летию Валентина Курбатова, стали заключительными в серии мероприятий. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Сегодня, 29 сентября, состоялось совместное прослушивание аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым». В это же время руководитель кабинета Курбатова Мария Иванова провела для всех желающих пешеходную экскурсию «Дорогами Курбатова».

Участники мероприятия узнали о жизни и литературном пути Валентина Курбатова, о его друзьях и коллегах. Мария Иванова рассказала об исследованиях ранних произведений критика, проведенных кабинетом Курбатова в текущем году, в частности, о манифесте трёх критиков и вобле.

Гости обсудили общественную деятельность Валентина Курбатова, пополнение экспозиции кабинета Курбатова, а также мероприятия, направленные увековечивание имени писателя.

Экскурсия завершилась у скамьи Курбатова рядом с Псковским театром драмы, где гости мероприятия познакомились с результатами общественного проекта «Цитаты из Курбатова», прочитали цитаты из произведений Валентина Курбатова с помощью Telegram-бота «Слова Курбатова».