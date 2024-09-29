20 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика под Краснодаром
20 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика под Краснодаром сегодня, 29 сентября. Среди пострадавших – трое детей. Об этом пишут «Известия».
Предполагаемой причиной столкновения автобуса и грузовика в Краснодарском крае стал выезд фуры на встречную полосу.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, спасатели, бригады скорой помощи.
В МЧС России добавили, что водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком, погиб.
В автобусе, следовавшим по маршруту Краснодар — Ставрополь, находилось 49 пассажиров.
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