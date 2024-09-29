«Серебряные» волонтёры Псковской области могут поучаствовать в конкурсе компьютерной грамотности

22:22, 29 сентября 2024, ПАИ

Х Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету-2024» приглашает к участию граждан старше 50 лет, освоивших компьютерную грамотность. Об этом сообщается в группе «Добровольцы. Псковская область».

Для участия необходимо написать эссе по теме одной из номинаций: «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я - интернет-звезда», «Семейная интернет-история», «Мои авторские разработки» (спецноминация для преподавателей компьютерной грамотности).

Таккже требуется приложить фотографии. Приём работ проходит до 24 октября. Подать заявку необходимо по ссылке.