О вреде сахарозаменителей предупредил врач Мясников
Сахарозаменители могут приводить к развитию опасных заболеваний, сообщает телеканал «Россия-1» со ссылкой на врача общей практики Александра Мясникова.
Сахарозаменители могут способствовать развитию диабета второго типа и онкологических заболеваний, отметил врач и добавил, что сахарозаменители намного вреднее, чем сахар, несмотря на то что в них меньше калорий.
Ранее специалисты назвали семь продуктов, которые снижают уровень сахара в крови.
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