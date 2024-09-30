О вреде сахарозаменителей предупредил врач Мясников

08:23, 30 сентября 2024, ПАИ

Сахарозаменители могут приводить к развитию опасных заболеваний, сообщает телеканал «Россия-1» со ссылкой на врача общей практики Александра Мясникова.

Сахарозаменители могут способствовать развитию диабета второго типа и онкологических заболеваний, отметил врач и добавил, что сахарозаменители намного вреднее, чем сахар, несмотря на то что в них меньше калорий.

Ранее специалисты назвали семь продуктов, которые снижают уровень сахара в крови.