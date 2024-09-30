Реставрация завершается в музее-усадьбе «Петровское»

09:17, 30 сентября 2024, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы в мемориальном парке музея-усадьбы «Петровское» в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вошли в завершающую стадию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Специалисты организации-подрядчика, в частности, реставрировали центральную аллею, ведущую от мемориального дома П. А. и В. П. Ганнибалов к беседке-гроту. Теперь здесь нет прямоугольных газонов, рассекавших дорожку на две полосы, и, во-первых, сама дорожка стала немного шире, что немаловажно при значительно возросшем за последние годы туристическом потоке. Во-вторых, такое решение позволило несколько отдалить собственно пешеходную часть аллеи от обрамляющих её возрастных деревьев, что хоть немного убережёт их корни от оттаптывания при одновременном движении по дорожке большой группы посетителей.

Работали реставраторы и на парковой затее, характерной для усадебных садов петровского времени, – горке-улитке, на вершину которой нужно подниматься по спиралеобразной дорожке (в парке Петровского эта горка называется «Парнас»). За годы эксплуатации – а последние реставрационные и, в частности, паркоустроительные работы в Петровском проводили почти четверть века назад, в 2001 году – тропинка и склоны «Парнаса» порядком поизносились и требовали ремонта. Сейчас спиралевидная дорожка восстановлена, склоны поправлены и горка огорожена сеткой. Пока грунт и растения не укоренятся, вход на «Парнас» будет закрыт, уточнили в музее.

Проведены в мемориальном парке и другие работы – часто незаметные для глаза посетителей, но совершенно необходимые для нормального функционирования музея, отметили в Пушкинском заповеднике.

Напомним, что план реставрационно-ремонтных мероприятий в музеях-усадьбах Пушкинского заповедника, в том числе в парках мемориальных имений, был утверждён к финансированию и исполнению в 2022 году и рассчитан на 2023–2024 годы. Прошлой осенью работы по этому плану шли в парке мемориальной усадьбы «Тригорское».