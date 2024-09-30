Четырёх болельщиков «Спартака» наказали за курение и неадекватные выходки на матче в Великих Луках

11:12, 30 сентября 2024, ПАИ

На четырёх болельщиков были составлены протоколы об административном правонарушении на матче «Луки-Энергия» – «Спартак-2», который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего на трибунах во время игры присутствовало около 1 300 великолукских болельщиков и 480 фанатов гостей. Порядок на стадионе обеспечивали более 300 человек.

По ходу матча полицейские составили на болельщиков четыре протокола об административных правонарушениях – три за нарушение правил поведения зрителей и один за курение в неположенном месте.

«В результате комплекса принятых мер профилактического характера, грамотной организации обеспечения правопорядка, слаженных действий сотрудников органов внутренних дел во время подготовки и проведения матча удалось минимизировать риски совершения более серьёзных правонарушений, тем самым предотвратив возможные тяжкие последствия», – отметили в пресс-службе управления.

Напомним, что победу в матче со счётом 2:1 одержала великолукская команда.

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