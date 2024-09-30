«Я знаю, где ты живёшь»: как террористы вербуют подростков через мессенджеры

10:53, 30 сентября 2024, ПАИ

Случаи попытки завербовать подростков через мессенджеры участились в России. Кроме того, сообщения с предложением совершить теракт стали поступать и детям.

Подросткам по всей стране начали массово приходить сообщения с предложениями за деньги заминировать крупные объекты инфраструктуры. Просьбы подкреплялись угрозами жестокой расправы. Авторы таких посланий сразу признаются, что пишут с Украины. В качестве запугивающего фактора используют личные данные подростка: пишут, что знают, где он живет или где учится. В случае отказа незнакомцы угрожают убийством – обещают найти и наказать.

Родителей в Псковской области просят объяснить подросткам, что они в любой момент могут обратиться к ним и рассказать о таком.

Нужно объяснять детям, что общение в интернете с незнакомцами помимо их собственной безопасности может поставить под угрозу и безопасность их близких. Кроме этого, любое действие, которое производится по указанию вербовщиков, может попасть под уголовную статью о пособничестве террористам. Нужно учитывать, что даже если ребенок передал какую-то информацию друзьям, которые ей воспользовались, также последует уголовная ответственность.

Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет, но даже ребенка младшего возраста по решению суда могут поместить в учреждение закрытого типа.