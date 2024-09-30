Четыре органных концерта смогут посетить псковичи в октябре

11:24, 30 сентября 2024, ПАИ

Четыре концерта органной музыки пройдут в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в октябре. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Концерт «Бах в Париже» состоится 5 октября в 16:00. В нём примет участие опытная петербуржская органистка Алла Морозова. Второй концерт «Дух свободы» пройдёт 12 октября в 16:00. Для гостей выступит органист из Санкт-Петербурга Андрей Коломийцев.

Третий концерт ансамблевой музыки из цикла «Бах и румынские танцы» состоится 19 октября в 16:00. Для гостей выступят петербургские музыканты Мария Коронова и Варвара Касторская. Четвёртый концерт «Десять шедевров мировой классики на органе» состоится 27 октября в 17:00. В нём для слушателей выступит органист из Карелии Александр Новосёлов.

Посетить концерты можно по пригласительному за пожертвование, которое можно сделать непосредственно перед началом. Продолжительность мероприятий – от 60 до 70 минут без антракта.

По всем вопросам, связанным с органными концертами, можно обращаться по телефонам (8 8112) 62-13-50, 8-911-968-63-32 и 8-911-209-59-53.