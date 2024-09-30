Мужчина пострадал при пожаре в Новосокольническом районе
Жилой дом загорелся в деревне Клевцово в Новосокольническом районе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В результате пожара дом сгорел. Кроме того, при происшествии пострадал 43-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.
Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
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