Мужчина пострадал при пожаре в Новосокольническом районе

11:24, 30 сентября 2024, ПАИ

Жилой дом загорелся в деревне Клевцово в Новосокольническом районе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В результате пожара дом сгорел. Кроме того, при происшествии пострадал 43-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.