Штраф заплатил житель Псковской области за незаконное подключение к электроэнергии

11:39, 30 сентября 2024, ПАИ

Более 50 тысяч рублей заплатил мужчина за незаконное потребление электроэнергии в Дедовичском районе, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Во время проверки в марте 2024 года «Псковэнергосбыт» выявил у жителя Дедовичского района подключение электроснабжения для обогрева дома вне счётчика.

По данному факту специалисты составили акт учёта и рассчитали объём потребляемой энергии. С 1 декабря 2023 года до 4 марта 2024 года мужчина нанёс ущерб от безучётного потребления электричества на сумму 53 244,84 рубля.

Суд удовлетворил иск и взыскал с жителя области задолженность, а также расходы по уплате госпошлины.