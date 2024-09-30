Подведены итоги первого в истории чемпионата и первенства Пыталовского района по таврелям

11:26, 30 сентября 2024, ПАИ

Подведены итоги первого в истории открытого чемпионата и первенства Пыталовского района по таврелям, которые прошли 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»













Всего в соревнованиях приняли участие 32 спортсмена Псковской области. Турнир прошёл по швейцарской системе в семь туров с контролем времени десять минут и три секунды добавления на каждый ход.

Победителем соревнований стала великолучанка Ася Якорева, набравшая шесть очков. Второе место досталось Илье Малашкину из Великолукского района, а замкнула тройку лидеров псковичка Вероника Петрова.

В зачёте среди таврелистов Пыталово победил Илья Баркевич, второе место занял Кирилл Байбарацкий, а третьим стал Даниил Рубченя.

Руслана Радионова стала сильнейшей в женском зачёте, Дарья Лидекаускас стала серебряным призёром, а Виктория Кудряшова замкнула тройку лидеров. Среди юниоров Пыталовского района лучшие результаты показали Тимур Крутиков и Владислав Иванов.

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