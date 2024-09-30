Надувную лодку получил житель Пыталово за самый большой улов

12:09, 30 сентября 2024, ПАИ

Надувную лодку получил житель Пыталово, который стал победителем третьего рыболовного фестиваля «Точка клева», сообщили в районной газете «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»













Всего в соревнованиях участвовали более 40 рыболовов из Пыталово, Пскова, Острова, Опочки и других городов. В реке Лже участники в этот день смогли поймать щуку, окуня, голавля, плотву и уклейку.

Первое место соревнований, выловив чуть меньше четырёх килограммов рыбы, занял житель Пыталово Пётр Сакович. За победу он получил надувную лодку. Второе место досталось псковскому профессиональному рыболову Никите Полякову. Замкнул тройку лидеров представитель Пыталовского района Семён Дрындик. Кроме того, отдельной награды удостоился Павел Корнев из Пыталово за самую большую пойманную рыбу. Ему удалось выловить килограммовую щуку.

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