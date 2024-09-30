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Псковская «Бригантина» заняла третье место на турнире по волейболу в Белоруссии

Воспитанники псковской «Бригантины» 2011-2012 годов рождения заняли третье место на турнире по волейболу памяти тренера-преподавателя Шумилинской спортшколы Анатолия Заводского. Соревнования прошли в Белоруссии, сообщил корреспонденту ПАИ тренер команды Сергей Иванов.

Псковская «Бригантина» заняла третье место на турнире по волейболу в Белоруссии. Фото предоставил Сергей Иванов

Всего в соревнованиях приняли участие шесть команд. Псковичи одержали победы над командами «Бешенковичи», «Минск-2» и «Одинцово», но уступили коллективам «Минск-1» и «Шумилино».

Лучшим игроком псковской команды стал Кирилл Зорин.

Кроме того, в старшей возрастной группе играла псковская команда 2008-2009 годов рождения под руководством Александра Гаврилова.

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