Два псковича попались на краже продуктов

12:24, 30 сентября 2024, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже продуктов из магазинов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 27 сентября росгвардейцы задержали 56-летнего мужчину, который похитил из магазина на Рижском проспекте продукты. А 29 сентября сотрудники Росгвардии задержали 67-летнего гражданина, который также похитил продукты.

По фактам хищений проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.