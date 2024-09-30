Два псковича попались на краже продуктов
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже продуктов из магазинов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, 27 сентября росгвардейцы задержали 56-летнего мужчину, который похитил из магазина на Рижском проспекте продукты. А 29 сентября сотрудники Росгвардии задержали 67-летнего гражданина, который также похитил продукты.
По фактам хищений проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.
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