Подведены итоги фестиваля ГТО среди госслужащих Псковской области

13:46, 30 сентября 2024, ПАИ

Подведены итоги фестиваля ГТО среди муниципальных государственных гражданских служащих Псковской области, а также депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Соревнования прошли в Дедовичах 27 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской области.

Всего в стартах приняли участие 90 спортсменов в составе 16 команд. Среди муниципальных образований победителем соревнований стала команда Порховского района, второе место досталось представителям Дедовичского района, а замкнул тройку лидеров коллектив Печорского района. Кубок «За волю к победе» наградили также команду Локнянского района.

В другом зачёте победу одержала команда Великих Лук, на втором месте расположилась псковская сборная, а замкнул тройку лидеров состав правительства Псковской области.

В рамках фестиваля участники прошли несколько испытаний: наклон вперед, подтягивание, рывок гири, сгибание рук, поднимание туловища, а также бег на два и три километра.

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