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Спорт

Подведены итоги фестиваля ГТО среди госслужащих Псковской области

Подведены итоги фестиваля ГТО среди муниципальных государственных гражданских служащих Псковской области, а также депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Соревнования прошли в Дедовичах 27 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской области.

Среди муниципальных образований победителем соревнований стала команда Порховского района. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Всего в стартах приняли участие 90 спортсменов в составе 16 команд. Среди муниципальных образований победителем соревнований стала команда Порховского района, второе место досталось представителям Дедовичского района, а замкнул тройку лидеров коллектив Печорского района. Кубок «За волю к победе» наградили также команду Локнянского района.

Во втором зачёте сборная правительства Псковской области заняла третье место

В другом зачёте победу одержала команда Великих Лук, на втором месте расположилась псковская сборная, а замкнул тройку лидеров состав правительства Псковской области.

В рамках фестиваля участники прошли несколько испытаний: наклон вперед, подтягивание, рывок гири, сгибание рук, поднимание туловища, а также бег на два и три километра.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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