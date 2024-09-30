И 20 копеек: гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника

13:05, 30 сентября 2024, ПАИ

Гражданина Германии осудили за попытку дать взятку псковскому таможеннику, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Иностранец находился на полосе въезда в Россию в МАПП «Бурачки» и попытался провезти товары с превышением допустимых лимитов ввоза. Чтобы это сделать, мужчина решил дать взятку сотруднику таможни. Он рассчитывал избежать таможенного контроля и въехать с незадекларированными товарами в Россию.

Для этого иностранец передал таможеннику 19 025 рублей и 20 копеек, вложив их в свой паспорт.

Себежский районный суд признал гражданина Германии виновным по части 3 статьи 291 УК РФ. Ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.