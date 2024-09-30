Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

И 20 копеек: гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника

Гражданина Германии осудили за попытку дать взятку псковскому таможеннику, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

И 20 копеек: гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника. Фото: ПАИ

Иностранец находился на полосе въезда в Россию в МАПП «Бурачки» и попытался провезти товары с превышением допустимых лимитов ввоза. Чтобы это сделать, мужчина решил дать взятку сотруднику таможни. Он рассчитывал избежать таможенного контроля и въехать с незадекларированными товарами в Россию.

Для этого иностранец передал таможеннику 19 025 рублей и 20 копеек, вложив их в свой паспорт.

Себежский районный суд признал гражданина Германии виновным по части 3 статьи 291 УК РФ. Ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 сентября 2024

Двух иностранцев-закладчиков задержали транспортные полицейские в Пскове
30 сентября 2024

И 20 копеек: гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника
30 сентября 2024

В Опочке токарь поздоровался с коллегами – и умер
30 сентября 2024

Мужчина пострадал при пожаре в Новосокольническом районе
30 сентября 2024

«Я знаю, где ты живёшь»: как террористы вербуют подростков через мессенджеры
29 сентября 2024

Ребёнок пострадал в результате ДТП во дворе многоквартирного дома в Псковском районе
29 сентября 2024

Пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе
29 сентября 2024

Самокатчик учинил ДТП на Рижском проспекте в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...