Новые экспонаты пополнили фонд музея-усадьбы Римского-Корсакова

13:05, 30 сентября 2024, ПАИ

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова пополнился новыми предметами, которые получил в дар от друга музея доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ и писателя Юрия Молина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Юрий Молин передал в дар музею две книги начала ⅩⅩ века и кухонный атрибут – ступку с пестиком. Писатель является одним из самых активных и постоянных дарителей музея-усадьбы, отметили в пресс-службе.

Юрий Молин в период восстановления усадеб публиковал статьи для того, чтобы обратить внимание чиновников на трудности восстановления, работал с архивами и делился с сотрудниками музея сведениями и копиями исторических документов, связанных с жизнью композитора.