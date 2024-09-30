Великолучане заняли первое общекомандное место на турнире по кикбоксингу в Москве

13:55, 30 сентября 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортивного клуба «Витязь», заняли первое общекомандное место на открытом турнире по кикбоксингу FRC 16, который прошёл в Москве. Об этом сообщается на личной странице тренера команды Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Сергей Москалёв



Фото: Сергей Москалёв



Фото: Сергей Москалёв



Фото: Сергей Москалёв



Фото: Сергей Москалёв



Фото: Сергей Москалёв



Фото: Сергей Москалёв



Фото: Сергей Москалёв



Фото: Сергей Москалёв

















Всего в соревнованиях участвовали 22 команды. Великолучане завоевали девять золотых и одну серебряную награду. Золото соревнований завоевали Даниил Речкин, Денис Березин, Владимир Финочко, Николай Ершов, Владислав Родяков, Александр Лебедев, Илья Семенов, Илья Костюков и Александр Ефремов. Серебром отличился Мирослав Горьков.

Также Илья Семёнов получил приз за самый зрелищный поединок, а Даннил Речкин удостоился награды за лучшую технику.

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